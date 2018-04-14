بالصور.. وفاة وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري مروع بطريق العرضيات

سعيد القرني (صدى):

وقع حادث مروري، صباح اليوم السبت، بين مركبتين من نوع هايلوكس وكرسيدا على طريق العرضيات بمركز العرضية الشمالية عند منحنى ” حجر القلادة ” بالقرب من مقهى الأمواج.

وأوضحت الدوريات الأمنية أن المركبة من نوع هايلوكس كان يستقلها مواطن سعودي من سكان المحافظة، بينما المركبة من نوع كرسيدا كان يستقلها 3 مقيمين من الجنسية اليمنية وشاب سعودي من سكان المحافظة

وأسفر الحادث عن وفاة مقيمان وشاب سعودي في حال وقوعه، بينما تم نقل المصاب الآخر إلى مستشفى نمرة العام، كما تم نقل سائق المركبة من نوع هايلوكس إلى مستشفى الباحة نظرًا للإصابة الخطيرة.

وباشر الحادث فورًا كلًا من الدوريات الأمنية والدفاع المدني بمركز العرضية الشمالية والهلال الأحمر والمرور بمشاركة بلدية العرضية الشمالية.

وأثار الحادث غغضب الأهالي حول إزالة إمشاط مقهى الأمواج التي كانت تخفف من السرعة، مطالبين بتركيب مطبات جديدة ووضع علامات تحذيرية للموقع؛ نظرًا لخطورته البالغة في تسبب الكثير من الحوادث المميتة.

كما أكد الأهالي على ضرورة افتتاح مركز للهلال الأحمر بالعرضية الشمالية؛ لعدم وجود مركز فيها حيث أنه لايوجد سوا مركز وحيد فقط في المحافظة، موجهين تساؤولات عديده للمسؤولين ماذا بعد هذا الحادث الأليم؟ وماهي حلولهم في خطورة ذلك الموقع رغم تركه بدون أي علامات تحذيرية أو وضع مطبات لتخفيف تلك المعاناة المستمرة؟.

و أطلق الكثير من الأهالي لقب قاتل الأرواح على ” طريق العرضيات “، معربين بالنظر لمعناتهم من قبل المسؤولين لما يحدث من حوادث مميتة وخطرة على طريق العرضيات.