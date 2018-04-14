بالفيديو.. لحظة رعب وانطلاق صافرات الإنذار في شوارع دمشق

سمر جمال(صدى):

رصد فيديو من داخل العاصمة السورية، لحظات الرعب في شوارع دمشق وانطلاق صافرات الإنذار أثناء بدء الضربات الأمريكية على سوريا في الساعات الأولى من اليوم السبت.

وأظهر الفيديو صوت الصافرات المرعب وسط تصاعد الأدخنة في شوارع العاصمة، بالتزامن مع استهداف الهجمات الأمريكية لمراكز أبحاث الأسلحو الكيماوية التابعة لنظام الأسد.