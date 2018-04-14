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بالفيديو.. لحظة رعب وانطلاق صافرات الإنذار في شوارع دمشق

بالفيديو.. لحظة رعب وانطلاق صافرات الإنذار في شوارع دمشق
سمر جمال(صدى):

رصد فيديو من داخل العاصمة السورية، لحظات الرعب في شوارع دمشق وانطلاق صافرات الإنذار أثناء بدء الضربات الأمريكية على سوريا في الساعات الأولى من اليوم السبت.

وأظهر الفيديو صوت الصافرات المرعب وسط تصاعد الأدخنة في شوارع العاصمة، بالتزامن مع استهداف الهجمات الأمريكية لمراكز أبحاث الأسلحو الكيماوية التابعة لنظام الأسد.

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 63 ] نشر منذ 3 دقائق

الله يسترها

[ عدد التعليقات: 139 ] نشر منذ 3 دقائق

الله يحميهم

[ عدد التعليقات: 91 ] نشر منذ 2 دقيقتين

الله يكون بعونهم

[ عدد التعليقات: 16330 ] نشر منذ 1 دقيقة

الله يحمي المسلمين ويهلك الشيعه والدواعش والكافرين

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