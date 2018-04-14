بالفيديو.. لحظة رعب وانطلاق صافرات الإنذار في شوارع دمشق
رصد فيديو من داخل العاصمة السورية، لحظات الرعب في شوارع دمشق وانطلاق صافرات الإنذار أثناء بدء الضربات الأمريكية على سوريا في الساعات الأولى من اليوم السبت.
وأظهر الفيديو صوت الصافرات المرعب وسط تصاعد الأدخنة في شوارع العاصمة، بالتزامن مع استهداف الهجمات الأمريكية لمراكز أبحاث الأسلحو الكيماوية التابعة لنظام الأسد.
نهى[ عدد التعليقات: 63 ] نشر منذ 3 دقائق
الله يسترها
فهد[ عدد التعليقات: 139 ] نشر منذ 3 دقائق
الله يحميهم
فيصل[ عدد التعليقات: 91 ] نشر منذ 2 دقيقتين
الله يكون بعونهم
alfahd42[ عدد التعليقات: 16330 ] نشر منذ 1 دقيقة
الله يحمي المسلمين ويهلك الشيعه والدواعش والكافرين