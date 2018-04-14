بالفيديو.. طائرات فرنسية وبريطانية شاركت في الضربات على سوريا

دمشق(صدى):

بالفيديو.. مسؤول أمريكي يكشف تفاصيل جديدة حول الضربات على سوريا

أكد مسؤول أمريكي، اليوم السبت، مشاركة طائرات ميراج فرنسية وتورنادو بريطانية وقاذفات بي-1 في الضربات الأمريكية ضد نظام الأسد في العاصمة دمشق.

وأوضح المسؤول أنه تم إطلاق ما بين 100 إلى 120 صاروخًا على مواقع عسكرية سورية، حيث شملت الضربة إطلاق صواريخ توماهوك من 3 مدمرات هي ” بورتر وكوك و هيجينز “.

وأضاف أن الطائرات القاذفة للقنابل من نوع B-1 شاركت في الضربات على سوريا، كما شاركت سفينة حربية أمريكية في البحر الأحمر في الهجوم.

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