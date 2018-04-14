بالفيديو.. طائرات فرنسية وبريطانية شاركت في الضربات على سوريا
بالفيديو.. مسؤول أمريكي يكشف تفاصيل جديدة حول الضربات على سوريا
أكد مسؤول أمريكي، اليوم السبت، مشاركة طائرات ميراج فرنسية وتورنادو بريطانية وقاذفات بي-1 في الضربات الأمريكية ضد نظام الأسد في العاصمة دمشق.
وأوضح المسؤول أنه تم إطلاق ما بين 100 إلى 120 صاروخًا على مواقع عسكرية سورية، حيث شملت الضربة إطلاق صواريخ توماهوك من 3 مدمرات هي ” بورتر وكوك و هيجينز “.
وأضاف أن الطائرات القاذفة للقنابل من نوع B-1 شاركت في الضربات على سوريا، كما شاركت سفينة حربية أمريكية في البحر الأحمر في الهجوم.
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مشاركة طائرات فرنسية في الضربات على #سوريا pic.twitter.com/iThnTm8Dw8
— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) ١٤ أبريل، ٢٠١٨
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