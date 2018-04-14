  • السبت 14

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. بالفيديو.. الصور الأولى للضربات الأمريكية على سوريا

بالفيديو.. الصور الأولى للضربات الأمريكية على سوريا

بالفيديو.. الصور الأولى للضربات الأمريكية على سوريا
دمشق(صدى):

ظهرت بعض الصور الأولية للضربات العسكرية الأمريكية على سوريا، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وأوضحت الصور بعض الانفجارات في سماء العاصمة السورية دمشق، في الوقت الذي تم انفطاع التيار الكهربائي عن مناطق عدة في دمشق نتيجة الضربات.

واستهدفت الضربات الأمريكية مراكز لأبحاث الأسلحة الكيماوية منهم مركز البحوث في برزة وجمريا ومصايف ومطار المزة.
اقرأ أيضًا

 

” البنتاجون ” تعلن انتهاء الضربات على سوريا..وتؤكد: لم نعلم روسيا


الوسوم:, , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *