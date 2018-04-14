بالفيديو.. الأمير محمد بن سلمان قول وفعل

فهد السالم(صدى):

صدق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، في قوله وأوفى بوعده بالتصدي إلى انتهاكات النظام السوري الذي يستخدم الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين.

وتصدى سمو ولي العهد مع حلفاؤه إلى الأسلحة الكيماوية في سوريا، من خلال الهجمات الصاروخية التي شنتها أمريكا على مراكز أبحاث للأسلحة الكيماوية في دمشق.

وكان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قال في فرنسا ” إذا قاموا شركاؤنا بالعملية ضد النظام في سوريا لن نتأخر عن ذلك وسنكون جاهزين”.