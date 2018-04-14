بالفيديو.. الأمير محمد بن سلمان قول وفعل
صدق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، في قوله وأوفى بوعده بالتصدي إلى انتهاكات النظام السوري الذي يستخدم الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين.
وتصدى سمو ولي العهد مع حلفاؤه إلى الأسلحة الكيماوية في سوريا، من خلال الهجمات الصاروخية التي شنتها أمريكا على مراكز أبحاث للأسلحة الكيماوية في دمشق.
وكان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قال في فرنسا ” إذا قاموا شركاؤنا بالعملية ضد النظام في سوريا لن نتأخر عن ذلك وسنكون جاهزين”.
سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قال في فرنسا: إذا قاموا شركاؤنا بالعملية ضد النظام في سوريا لن نتأخر عن ذلك.
محمد بن سلمان قول وفعل #امريكا_تضرب_الاسد pic.twitter.com/zfrt4pjRTh
— السعودية تتحدث (@ksa_spe) ١٤ أبريل، ٢٠١٨
abdul[ عدد التعليقات: 1069 ] نشر منذ 50 دقيقة
يعني طائرات وصواريخ سعودية شاركت مع الامركان والبريطانيين والفرنسيين في ضرب المواقع المستهدفة في دمشق هذه الليلة؟
خلود[ عدد التعليقات: 51 ] نشر منذ 11 دقيقة
الله يحفظك
فهد[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 10 دقائق
دائما انت فعل وقول،،،، الله يديمك
فيصل[ عدد التعليقات: 91 ] نشر منذ 8 دقائق
الله يوفقك وتحمي مملكتنا،، وتقف بجانب العرب كعادتك
نهى[ عدد التعليقات: 63 ] نشر منذ 7 دقائق
انت فخر للأمة العربية