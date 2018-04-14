بالصور.. إتلاف عدد كبير من الطيور المصابة بالإنفلونزا في الدلم

ماهر بن علي(صدى):

أتلفت بلدية محافظة الدلم، اليوم، كمية كبيرة من الطيور التي تبين إصابتها بفيروس إنفلونزا الطيور H5N8 في أحد مشاريع الطيور في المحافظة.

وأوضحت البلدية أنه تم ضبط الطيور المصابة بمشاركة عددٍ من الجهات ذات العلاقة ” المحافظة، الزراعة، الصحة و الدفاع المدني “.

كما أكدت حرصها على التعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودورها في اتخاذ الإجراءات الإحترازية حسب لائحة الأنظمة والإشتراطات البلدية.

ولفتت إلى أنه تم توجيه الأقسام المخولة في البلدية بالأدوار المتعلقة بمكافحة الفيروس، مشيره إلى استمرار جولاتها للكشف عن الطيور المصابة وإتلافها والحد من انتشارها.