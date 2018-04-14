بعد الاعتزال.. ” القحطاني ” يهنيء الجابر ويوجه رسالة إلى الأمير نواف

ماجد محمد(صدى):

علق قائد نادي الهلال الأول لكرة القدم ياسر القحطاني على سلسلة الأحداث التي شهدتها الساحة الرياضية منذ مساء أمس وحتى الآن، موجهًا الشكر إلى كل من وقف بجانبه أثناء مشواره الرياضي.

ووجه ” القحطاني ” الشكر إلى المستشار تركي آل الشيخ، قائلًا ” عاجز عن شكر معالي المستشار تركي آل الشيخ على مشاعره الطيبة ومبادرته الغير مستغربه بإعلان التكفل بحفل إعتزالي.. سيتم الإعلان عن الترتيبات قريباً بإذن الله “.

وعلق على استقالة رئيس الهلال الأمير نواف بن سعد، معبرًا عن حزنه الشديد ” آلمني خبر استقالة الأمير نواف بن سعد كثيراً..ويشهد الله أنه بذل الغالي والنفيس في سبيل إسعاد المدرج الهلالي.. كفيت ووفيت يبو سعد والله يوفقك “.

كما هنأ رئيس نادي الهلال الجديد سامي الجابر، مغردًا ” أخي وصديقي سامي الجابر..أسأل الله أن يعينك ويوفقك في هذا التكليف والتشريف وأنت بإذن الله كفؤ لهذه المهمة..وكعادة الهلاليين وديدنهم، كلنا معك “.

ووجه ” القحطاني ” الشكر لعائلته وكل من سانده في مسيرته الرياضية حتى اعتزاله من رؤساء نادي الهلال وإدارة وأعضاء شرف الهلال و القادسية، والإعلام الذي سانده كثيرًا وساعده، ومدربيه وعائلته.

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