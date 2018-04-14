” الزويهري ” يعود لرئاسة النادي الأهلي

فهد بن عبدالله(صدى):

يستعد النادي الأهلي خلال الفترة القادمة إلى حركة تنقلات وتحركات داخلية جديدة، بالتزامن مع انتهاء تكليف صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن عبدالله الفيصل برئاسة النادي.

وعلمت ” صدى ” من مصادرها الخاصة عن تحركات أهلاوية لإعادة الأستاذ مساعد الزويهري لرئاسة النادي الأهلي مرة أخرى، بعد انتهاء تكليف صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن عبدالله الفيصل والذي سوف ينتهي بنهاية العام الجاري.

يُذكر أن ” الزويهري ” نجح قبل موسمين خلال رئاسته للنادي الأهلي في يوليو 2015م، بتحقيق بطولة الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر قبل أن يعلن استقالته من رئاسة النادي الاهلي في أغسطس 2016م.