النصر يداوي جراحه بالعالمي ” فالكاو “

فهد بن عبدالله(صدى):

يستعد نادي النصر إلى الإعلان عن صفقة كبيرة مدوية تداوي جراح النادي خلال الفترة القادمة، حيث ستكون حديث الوسط الرياضي لفترة طويلة.

وعلمت ” صدى ” من مصادرها الخاصة أن نادي النصر يفاوض اللاعب الكولومبي رادميل فالكاو ، وذلك ضمن سعي إدارة النصر بقيادة سعود آل سويلم في إعادة النصر لمنصات التتويج.

وأوضحت المصادر أن صفقة اللاعب الكولومبي لن تكون الوحيدة التي سيخوضها النادي بل سيتبعها صفقات عديدة، لافته إلى أن سعود آل سويلم يعمل بهدوء وتركيز محكم.

ويعرف اللاعب الكولومبي فالكوا بملك الدوري الأوروبي و ” النمر ” نظرًا لتألقه في خط الهجوم، حيث بدأ مشواره الكروي عام 1999، وبدأ في التألق وإثبات ذاته محققًا شهرة كبيرة مع فريق ريفر بليت الأرجنتيني.

وتألق النمر الكولومبي مع فريق أتليتكو مدريد الإسباني، حيث استطاع تخطي رقم يورغن كلينسمان القياسي لعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد فقط بالحصول على عدد كبير من الأهداف وهو 15 هدفًا برصيده، بعد تسجيله 17 هدفًا بالدوري الأوروبي.

كما قاد النمر الكولومبي فريق بورتو البرتغالي إلى لقب الدوري الأوروبي عام 2011-2012م، محتلًا صدارة الهدافين للبطولة بعد تسجيله هدف الفوز في مرمى سبورتينيغ براغا البرتغالي.

واعتبره العديد من الخبراء واحدًا من أفضل المهاجمين في العالم، حيث سجل في تصفيات كأس العالم الأخيرة 9 أهداف قاد من خلالها بلاده للتأهل للمونديال.

وكانت بلدية مدينة سانتا مارتا الكولومية أعلنت بأنها ستخلد اسم نجم كرة القدم الكولومبي الدولي راداميل فالكاو بوضع تمثال في الأستاد الذي يًشيد لاستضافة دورة الألعاب البوليفية المقررة، لأنه أدخل السعادة على البلاد ولمدينة سانتا مارتا مسقط رأسه.