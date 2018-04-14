ضبط 696 مركبة مخالفة في مواقف ذوي الاحتباجات الخاصة خلال 24 ساعة

علي القحطاني (صدى):

نفذت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة، أمس الجمعة، الحملة الميدانية الحادية والعشرون لضبط المركبات النخالفة التي يستهدف قائديها الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضحت إدارات المرور أنه تم ضبط 696 مركبة مخالفة قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأهابت بجميع المواطنين والمقيمين بالتعاون مع كافة إدارات المرور في مختلفة مناطق المملكة، وعدم الوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.