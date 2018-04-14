من لاعب إلى رئيس.. صورة تجمع مؤسس الهلال برئيسه الجديد

ماجد محمد(صدى):

وثقت صورة أبرز معاني الانتماء والروح الرياضية بين أبناء نادي الهلال، فبعد مرور قرابة الـ30 عامًا تحول لاعب من أبناء الزعيم إلى رئيسه ليستكمل مسيرة خدمته كلاعب وإداري ومدرب.

وجمعت الصورة مؤسس الهلال وأول رئيس له عبدالرحمن بن سعيد رحمه الله، مع رئيس النادي الجديد سامي الجابر الذي تم تكليفه برئاسة النادي اليوم، تحت عنوان ” اب وابن في طموح ونجاح “.

يُذكر أن مؤسس نادي الهلال وأول رئيس له عبد الرحمن بن سعد بن سعيد، ساهم بدور كبير في تقدم النادي، حيث يعتبر من أوائل الذين مارسوا الرياضة السعودية بمدينة الرياض في عام 1365هـ.

اقرأ أيضًا