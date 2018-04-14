” آل الشيخ ” يداعب سامي الجابر: الذيب ما يهرول عبث

ماجد محمد(صدى):

داعب معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس نادي الهلال الجديد سامي الجابر، في تهنئة منه بالمنصب الجديد.

وقال ” آل الشيخ ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر “: ” الذيب ما يهرول عبث “.

وكان آل الشيخ نشر فيديو على ” تويتر ” يجمعه بسامي الجابر بعد إعلان قرار تعيينه مباشرةً، مهنئًا إياه بالمنصب الجديد، قائلًا ” نبي العالمية يا سامي “.