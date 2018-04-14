” آل الشيخ ” يداعب سامي الجابر: الذيب ما يهرول عبث
داعب معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس نادي الهلال الجديد سامي الجابر، في تهنئة منه بالمنصب الجديد.
وقال ” آل الشيخ ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر “: ” الذيب ما يهرول عبث “.
وكان آل الشيخ نشر فيديو على ” تويتر ” يجمعه بسامي الجابر بعد إعلان قرار تعيينه مباشرةً، مهنئًا إياه بالمنصب الجديد، قائلًا ” نبي العالمية يا سامي “.
مع سام 6 👍🏻🇸🇦 pic.twitter.com/i4f09gvWZi
— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ١٣ أبريل، ٢٠١٨
فهد[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 39 دقيقة
يا هلا بالذيب
فيصل[ عدد التعليقات: 85 ] نشر منذ 38 دقيقة
ههههههههه
الجوهرة[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 21 دقيقة
بالتوفيق،،، ياذيب