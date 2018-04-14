” موديز ” تمنح المملكة تصنيف A1 وتؤكد على ثقلها الاقتصادي

عادل الحربي (صدى):

منحت وكالة ” موديز ” المتخصصة في المجال الائتماني، تصنيف A1 للمملكة مع نظرة مستقرة للعام الجاري 2018م.

وتوقعت الوكالة في تقريرها نمو الناتج الإجمالي السعودي بنسبة 1.3% خلال 2018، ما يعكس تحسن كبير في مضامين التقرير مقارنة بتقريرها السابق وثقة الوكالة بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها المملكة في إطار رؤية 2030.

كما أوضحت أن من المتوقع أن يعزز برنامج التوازن المالي العودة إلى مستوى أعلى من التصنيف في المستقبل، وذلك وفقًا لرؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأشار التقرير إلى أن الصورة الائتمانية للمملكة تستند إلى الميزانية العامة للدولة مدعومة بالاحتياطيات الكبيرة للسيولة الخارجية.

كما لفت إلى أن المملكة تسيطر على المخاطر الجيوسياسية باعتبارها ركيزة أساسية في المنطقة، كما تؤكد حملة مكافحة الفساد أو التغييرات القيادية وإعادة الهيكلة الإدارية في الوزارات والمؤسسات الحكومية على الدعم السياسي من قبل حكومة المملكة للبرامج والإصلاحات الاقتصادية.

يُذكر أن وكالة ” موديز ” هي مؤسسة عالمية متخصصة في المجال الائتماني، وتأسست عام 1909م، حيث تقوم ببحوث اقتصادية وتحليلات مالية لتقويم أداء الحكومات من حيث مركز المالي ووضعها الائتماني وارتباط ذلك ببرامجها الإصلاحية.