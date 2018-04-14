بالفيديو.. أول تصريح لسامي الجابر بعد تعيينه رئيسا للهلال

نواف السالم(صدى):

وجه رئيس نادي الهلال الجديد سامي الجابر، اليوم السبت، الشكر إلى معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ على ثقته وتعيينه في هذا المنصب المشرف.

وأكد ” الجابر ” في أول تصريح له بعد تعيينه رئيسًا للهلال أن هذا اليوم تاريخي، مشيرًا إلى أن هذا القرار تكليف قبل أن يكون تشريف ومهمة صعبة جدًا نظرًا لمكانة نادي الهلال وتاريخه.

وأوضح أنه خدم الزعيم على مدار 30 عامًا من كلاعب وإداري ومدرب حتى وصل إلى رئاسة النادي ليستكمل خدمته له، قائلًا ” اتشرف بخدمة الزعيم كرئيس، وسأبقى واحد من أبناء النادي”.

كما وجه ” الجابر ” رسالة إلى جماهير الهلال، قائلًا ” أعد كل عشاق الزعيم بالمزيد من العمل المتواصل والجهد المستمر لتحقيق طموحات الهلال، وسنعمل جميعًا على قدر الثقة لبلوغ الآمال الزرقاء “.

وأَضاف ” أنا لاشيء دون جمهور الزعيم العظيم الذي أتطلع لوقوفه مع ناديه وأعد عشاقه بالمزيد من البطولات والإنجازات، أنا ابن النادي، وسأبقى خادماً له “.

ووجه ” الجابر ” الشكر والتقدير إلى الأمراء الوليد بن طلال وفيصل بن سلطان ونواف بن سعد و عبدالرحمن بن مساعد وأحمد بن سلطان، مؤكدًا أنه تلقى العديد من مكالمات التهنئة منهم والدعم.