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بالصور.. رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان يصل الرياض

بالصور.. رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان يصل الرياض
عادل الحربي (صدى):

وصل رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان والرجل الثاني في دولة الفاتيكان الكاردينال جان لويس توران، مساء الجمعة، إلى الرياض.

واستقبل نائب أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن، وأمين رابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، الكاردينال توران والوفد المرافق له في مطار الملك خالد الدولي.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1068 ] نشر منذ 1 ساعة

باختصار، متي سيتم بناء اول كنيسة كاثوليكية رسمية بالرياض؟

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