دراسة: بعض مكملات الحديد تزيد خطر سرطان القولون

نورة الشهري (صدى):

حذّرت دراسة جديدة من وجود مكونات في بعض مكملات الحديد الغذائية يؤدي تناولها إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان القولون حتى لو كانت الجرعة صغيرة.

وقالت الدراسة التي أجريت في السويد توجد هذه المكملات في الأسواق الأوروبية والأمريكية، لكن العبوات لا تشير إليها بالتفصيل.

وأضافت: المكملات التي تحتوي على كبريتات الحديد آمنة ولا توجد علاقة بينها وبين نمو خلايا أورام القولون ووفقاً للدراسة التي أجريت في جامعة شالمر تكنيسكا لعلوم التقنية في مدينة غوتنبرغ، يرتبط خطر سرطان القولون في هذه المكملات بوجود مادتي سترات الحديد وحمض إدتا EDTA، أما المكملات التي تحتوي على كبريتات الحديد فهي آمنة ولا توجد علاقة بينها وبين نمو خلايا أورام القولون.

ولاحظ الباحثون أن سترات الحديد وحمض إدتا يزيدان من تشكيل خلايا Amphiregulin، وهو مؤشر معروف على تزايد احتمال نمو سرطان القولون.