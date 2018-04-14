فيصل بن تركي يعلق على استقالة نواف بن سعد من الهلال

نواف السالم(صدى):

وجه سمو الأمير فيصل بن تركي ، رئيس نادي النصر السابق ، الشكر لسمو الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال سابقًا ، على ما قدمه للزعيم وللرياضة السعودية بشكل عام .

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : أخي الغالي الامير نواف بن سعد قدمت الكثير خلال عملك في المنتخبات السعودية وأخيرا في سبيل رفعة نادي الهلال والتي انعكست إيجابا على رياضتنا السعودية .

وتابع قائلًا ” شكرا لما قدمت وسيبقى ماعملته محفوظا في تاريخ رياضتنا، تحياتي لك وتمنياتي لك بالتوفيق ” .