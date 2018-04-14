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فيصل بن تركي يعلق على استقالة نواف بن سعد من الهلال

فيصل بن تركي يعلق على استقالة نواف بن سعد من الهلال
نواف السالم(صدى):

وجه سمو الأمير فيصل بن تركي ، رئيس نادي النصر السابق ، الشكر لسمو الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال سابقًا ، على ما قدمه للزعيم وللرياضة السعودية بشكل عام .

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : أخي الغالي الامير نواف بن سعد قدمت الكثير خلال عملك في المنتخبات السعودية وأخيرا في سبيل رفعة نادي الهلال والتي انعكست إيجابا على رياضتنا السعودية .

وتابع قائلًا ” شكرا لما قدمت وسيبقى ماعملته محفوظا في تاريخ رياضتنا، تحياتي لك وتمنياتي لك بالتوفيق ” .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 12 دقيقة

شكرا الك

[ عدد التعليقات: 76 ] نشر منذ 12 دقيقة

الله يوفقه

[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 11 دقيقة

قدمت الكثير ,,, الله يوفقك في القادم

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