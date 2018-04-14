” آل الشيخ ” يوجه رسالة لسامي الجابر بعد رئاسة الهلال

طلال الغامدي(صدى):

أعرب رئيس الهيئة العامة للرياضة ، تركي آل الشيخ ، عن سعادته بتكليفه الأسطورة الكروية سامي الجابر ، رئيسًا لنادي الهلال .

وقال ” آل الشيخ ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : الأخ العزيز سامي الجابر رئيسا للهلال .. في مسيرته الكروية خط اسمه بمداد من الذهب في التاريخ الرياضي .

وتابع قائلًا ” لا يخالجني شك أنه سيفعل أكثر من ذلك في مسيرته الإدارية في رئاسته لعشقه الهلال. وسيحقق لجماهيره طموحاتهم وأحلامهم. كل التوفيق لسامي ونادي الهلال وكافة الأندية السعودية ” .