شاهد.. ” الملاك النائم ” على تلاوة القرآن الكريم

نورة الشهري (صدى):

ظهر طفل برئ، في لقطة ملائكية، وهو نائم وأمامه القرآن الكريم، الذي قرأ حتى هدأت نفسه بتلاوة الكتاب الكريم، فنام.

وكان الطفل بصحبة زملائه، الذين كانوا يتشاركون في تلاوة القرآن الكريم، في مشهد يسُر الناظرين.

وتفاعل عدد كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع هذه الصورة، واصفين إياه بـ ” الملاك النائم ” ، متمنين أن يشرح قلوب أبنائهم وأبناء المسلمين بالإيمان.