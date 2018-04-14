علماء: الجلوس لساعات طويلة يخفض المقدرات العقلية

واشنطن(صدى):

قال عدد من العلماء الأمريكيين إن الجلوس إلى المكتب طوال اليوم، أو البقاء في المنزل دون حراك لوقت طويل قد يخفض من مقدرات المرء العقلية وزيادة احتمال الإصابة بمرض ألزهايمر.

واكتشف الباحثون بأن الأشخاص الذين يعيشون نمط حياة غير نشط، تتقلص لديهم المنطقة الدماغية الخاصة بالذاكرة. وتضيف الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا، بأن الجلوس لفترات طويلة في مكان واحد يؤثر سلباً على المقدرة الدماغية للمرء.

ويذكر أن انخفاض النشاط والجلوس لفترات طويلة علامة تحذيرية على الإصابة المبكرة بمرض ألزهايمر، بسبب التأثيرات السلبية التي يحدثها على المنطقة المسؤولة عن الذاكرة في الدماغ.