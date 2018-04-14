رسميًا.. ” آل الشيخ ” يعلن استقالة رئيس الهلال

نواف السالم(صدى):

أكد رئيس الهيئة العامة للرياضة ، تركي آل الشيخ ، إن سمو الأمير نواف بن سعد ، أبلغه بقراره النهائي بعدم الاستمرار في رئاسة نادي الهلال .

وقال ” آل الشيخ ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : أبلغني أخي وصديقي الأمير نواف بن سعد قراره النهائي بعدم الاستمرار برئاسة نادي الهلال .

وتابع ” سيبقى سموه ذكرى عطرة في تاريخ الهلال بعد أن أمضى٣ سنوات حافلة بالعطاء.. فشكرًا لسموه باسم كل الرياضيين.وأشكره وأثمن له للأبد موافقته على طلبي المستمر له بتأجيل هذا القرار لحين نهاية الموسم ” .