دراسة: ليلة واحدة بلا نوم تزيد خطر الزهايمر
أكد باحثون أن نقص النوم يؤثر على الدماغ بزيادة المادة الكيمياية التي تسمّى بيتا أميلويد، وهي المادة التي ترتبط زيادتها بالإصابة بالزهايمر.
ولاحظ الباحثون من خلال تجربة تم فيها قياس مستوى هذه المادة أن الحرمان من النوم لليلة واحدة يؤدي إلى ارتفاع نسبتها بالدماغ.
ويعتبر الزهاير من أكثر أشكال الخرف شيوعاً، ويتزايد انتشاره في الوقت الذي لو يتوفر له علاج حتى الآن. ويحتاج الإنسان إلى 7 – 8 ساعات من النوم كل يوم.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8429 ] نشر منذ 42 دقيقة
ههههه😊الله يكفينا الشر😁
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9715 ] نشر منذ 26 دقيقة
أجَـــل يخيتي جنـوبــيه خَـــلـنا نِـنام لا نِتــزهمَــــر .😳😳.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8429 ] نشر منذ 15 دقيقة
خوفي معادهي ببعيده الم تكن☺😁
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9715 ] نشر منذ 5 دقائق
لا يخيتي جنـوبــيه لَِسَـــه باقي عـــلانا شـوي وإنــركِـب ميموري إس دي ١٢٨ قيقابايت .😅😭😅.