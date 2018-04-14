دراسة: ليلة واحدة بلا نوم تزيد خطر الزهايمر

نورة الشهري (صدى):

أكد باحثون أن نقص النوم يؤثر على الدماغ بزيادة المادة الكيمياية التي تسمّى بيتا أميلويد، وهي المادة التي ترتبط زيادتها بالإصابة بالزهايمر.

ولاحظ الباحثون من خلال تجربة تم فيها قياس مستوى هذه المادة أن الحرمان من النوم لليلة واحدة يؤدي إلى ارتفاع نسبتها بالدماغ.

ويعتبر الزهاير من أكثر أشكال الخرف شيوعاً، ويتزايد انتشاره في الوقت الذي لو يتوفر له علاج حتى الآن. ويحتاج الإنسان إلى 7 – 8 ساعات من النوم كل يوم.