” غازكو ” توضح ملابسات مقطع بديل الغاز المتداول

نايف السالم(صدى):

أوضحت شركة ” غازكو ” اليوم الجمعة ، ملابسات المقطع المتداول بشأن وجود بديل للغاز عن طريق البنزين الذي يمكن تعبئة الاسطوانات به .

وقالت الشركة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : إشارة إلى المقطع المتداول لتعبئة أسطوانة الغاز بمادة البنزين ، فإن شركة الغاز والتصنيع الأهلية تؤكد بأن مواصفات الأسطوانة وصمامها مخصصان لاستخدام مادة غاز البترول المسال فقط .

وتابعت في تغريدة أخرى ” لذلك تحذر الشركة عملائها الكرام من مخاطر تعبئة الأسطوانة بأي نوع آخر من أنواع الوقود حيث قد يتسبب ذلك في حدوث مخاطر عديدة نتيجة استخدام مواد اشتعال غيّر متوافقة مع تصنيع الاسطوانة والصمام ” .