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أنباء عن استقالة الأمير نواف بن سعد من رئاسة الهلال

أنباء عن استقالة الأمير نواف بن سعد من رئاسة الهلال
ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر إعلامية ، عن رغبة سمو الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال ، في الاستقالة من منصبه .

ووفقًا لمصادر رياضية ، فإن أعضاء شرف النادي يعملون حاليًا على إقناع سمو رئيس الهلال بالاستمرار حيث سيتم عقد اجتماع خلال الفترة المقبلة لبحث الوضع .


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3 تعليقات

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