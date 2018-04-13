أنباء عن استقالة الأمير نواف بن سعد من رئاسة الهلال

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر إعلامية ، عن رغبة سمو الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال ، في الاستقالة من منصبه .

ووفقًا لمصادر رياضية ، فإن أعضاء شرف النادي يعملون حاليًا على إقناع سمو رئيس الهلال بالاستمرار حيث سيتم عقد اجتماع خلال الفترة المقبلة لبحث الوضع .