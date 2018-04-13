فتاة تقضي 3 سنوات حافية

تبليسي(صدى):

قررت شابة عمرها 20 عامًا، من “ ماكون ” ، في جورجيا، الاستغناء عن ارتداء الأحذية على مدار 3 سنوات، حافية القدمين بشكل دائم، حيث تزعم أن ذلك منحها المزيد من الثقة بالنفس، والشعور بالحرية.

وقالت مصادر إعلامية: بدأت “ كاساندرا سميث ” ، ارتداء أحذية خفيفة عند الذهاب للمطعم، أو المدرسة، أو للتسوق، لكنها تحررت من جميع الأحذية، بعدما أنهت دراستها في 2015.

وقالت الشابة إنها تشعر بأنها أقوى روحيًا، وأكثر خفة عندما تسير حافية القدمين، مضيفة أنها تعتقد أن التخلي عن الأحذية جعل بشرتها أكثر صحة ونضارة.