سالم الدوسري: ياسر القحطاني قدوتي

نواف السالم(صدى):

أكد نجم المنتخب الوطني، سالم الدوسري، المحترف في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فياريال الإسباني، أنه استفاد من نجم نادي الهلال ياسر القحطاني الذي انتشر خبر اعتزاله خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال سالم الدوسري : رغم البعد إلا أن قلبي معلق بنادي الهلال ولم أخف على الهلال من تدني المستوى؛ لأن الجماهير وقفت مع الفريق رغم كل الظروف.

وأضاف لاعب الزعيم المُعار لصفوف نادي فياريال خلال تصريحاته لإذاعة “ يو إف إم ” ، قائلًا: أحمّل لاعبي الهلال كامل المسؤولية، فلا يحمل شعار هذا النادي إلا من يستحقه.