بالصور.. شاب ينوي دخول جينيس سيرًا على يديه

أديس أبابا(صدى):

ينوي الشاب “ ضرار أبوهوي ” ، البالغ من العمر 32 عامًا، والذي يعيش في شمال إثيوبيا دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية بمهارة المشي على اليدين لأطول وقت ممكن.

وأمضى “ ضرار ” وقتًا طويلاً وهو يتدرب على تلك المهارة وهو في سن مبكرة، حتى تمكن من القيام بالعديد من النشاطات المثيرة والخطيرة أثناء السير على يديه، واعتاد على مشاهدة الأفلام الأمريكية والصينية منذ صغره، واعتقد أن الأعمال المثيرة التي شاهدها حقيقية، وهو ما جعله يتدرب بالمشي على يديه كي يحاكي أبطاله المفضلين.

وبعدما تدرب لسنوات طويلة، اكتسب “ ضرار ” مهارات مثيرة في السير على يديه، حيث يقول إنه يتمرن 3 ساعات في الصباح وأخرى في المساء بشكل يومي كي يدخل الموسوعة.

ويصعد “ ضرار ” التلال والجبال المحيطة ببلدته، ويمكنه سحب السيارات إضافة لحمل الناس على ظهره خلال المشي على يديه.