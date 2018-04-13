مدني مكة: إخماد حريقًا اندلع بمحال المعيصم

حسين العلي(صدى):

أخمد الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة حريقًا، اندلع في محال تجارية بحراج المعيصم دون حدوث إصابات تُذكر.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الرائد نايف الشريف: وردنا بلاغ، مفاده وقوع حادث حريق في منطقة حراج المعيصم. وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في محل تجاري وورشتَيْن على أرض مبنية بالطوب، ومسقوفة بالصاج. وقد تمت السيطرة على الحريق، وإخماده دون أن يمتد للمحال التجارية المجاورة، ودون حدوث أي إصابات – ولله الحمد -.