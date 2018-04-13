اندلاع حريق في سكن الطالبات بجامعة طيبة

نايف السالم(صدى):

اندلع حريق محدود بأحد أركان مبنى مكون من طابقين ، مخصص لسكن الطالبات بجامعة طيبة في المدينة المنورة .

ونقلت 4 طالبات إلى المستشفى بسبب الاختناق بالدخان ، وأصبجن الآن بصحة جيدة وخرجن بسلامة ، فيما غادرت بقية الطالبات المبنى دون إصابات .

ومن جانبها ، اكدت إدارة الجامعة ، إن المبنى وبقية المباني التابعة للجامعة ، تخضع لاشتراطات السلامة من قبل الدفاع المدني ، ولايزال الوضع تحت التحقيق في أسباب الحريق من قبل الجهات المختصة .

ووجه مدير جامعة طيبة ، الدكتور عبدالعزيز السراني ، باستئجار فندق جديد ومجهز على الفور لنقل الطالبات إليه ، حتى انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الحالي ، لحين الانتهاء من إعادة صيانة المبنى السكني الحالي والتحقق من تدابير السلامة به .