بالصور.. أب يلقي طفلته من فوق سطح منزله

كيب تاون(صدى):

نشرت مصادر إعلامية، لقطات صادمة لأب يمسك ابنته الرضيعة ذات العام الواحد من قدميها، ثم يلقيها من فوق سطح منزله في جنوب إفريقيا، في محاولة منه لإجبار قوات البلدية على منع هدم منزله.

وقالت المصادر إن رجال الشرطة تمكنوا من إنقاذ الرضيعة التي ألقاها والدها من فوق سطح منزله الواقع في جو سلوفو الغربية في كوادويزي، وأعادتها إلى والدتها بعدما تم القبض على الأب ،وهو يلقي ابنته من السطح.

وأكدت الشرطة أن الرجل البالغ من العمر 38 عاما متهم في الشروع بقتل ابنته لإجبار فريق عملية الهدم على تعطيل القرار.