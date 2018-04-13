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بالفيديو.. شاب يعتدي على سائق تاكسي بجدة

بالفيديو.. شاب يعتدي على سائق تاكسي بجدة
نايف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول ، لحظة اعتداء شاب على سائق تاكسي ، حيث قام بتكسير مراية المركبة له في إحدى شوارع جدة .

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، بضرورة إلقاء القبض عليه وردع أمثاله حتى لا يتكرر مثل هذا السلوك الهمجي .


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