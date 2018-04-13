بالفيديو.. شاب يعتدي على سائق تاكسي بجدة
وثق مقطع فيديو متداول ، لحظة اعتداء شاب على سائق تاكسي ، حيث قام بتكسير مراية المركبة له في إحدى شوارع جدة .
وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، بضرورة إلقاء القبض عليه وردع أمثاله حتى لا يتكرر مثل هذا السلوك الهمجي .
•#متداول_حاليا #المملكة_العربية_السعودية/#فيديو 🔴#السعودية | شاب يعتدي علئ سائق تاكسي ويقوم بتكسير مراية المركبه #جدة … ومطالبات بإلقاء القبض عليه#ريتويت_ليصل_للجميع pic.twitter.com/Spq8mcUqyQ
— 💢 مُتداول حالياً 💢 (@_news_024) ١٣ أبريل، ٢٠١٨
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