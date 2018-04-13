ضاحي خلفان يفتح النار على أكاذيب قطر بشأن وفاة حفتر

فهد السالم(صدى):

أثارت أكاذيب قطر عبر وسائلها الإعلامية بشأن وفاة قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر ، غضب ضاحي خلفان تميم ، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي .

وقال ” خلفان ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ستبقى دوحة تنظيم الحمدين ضد اي تكتل عربي يهدف الى ضم الصفوف..فقد جاء الحمدين الى سدة الحكم في الدوحة من أجل تفرقة الامة.وقد فعلوا كل ما في وسعهم لايذاء الامة العربية حتى الآن .

وتابع في تغريدة أخرى ” حفتر على قيد الحياة ومات عن حفتر قطر .. بلد به الحمدين لا يسعى الى خير البشر ” ، مضيفًا : عيب يا تنظيم الحمدين الكذب .. أزمة قطر ما عاد في جدول الاعمال لها مكان على الساحات تتناقش .. من يدعي رجال والا ابن رجال يرفض يخاوي شريفة لي صنعت داعش ” .