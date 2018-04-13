بريطانيا تحذّر رعاياها من السفر إلى تركيا بسبب تداعي الأمن على حدودها

لندن(صدى):

كشفت مصادر إعلامية عن تحذير الحكومة البريطانية مواطنيها من السفر إلى تركيا في ظل تداعي الأمن على حدودها مع سوريا.

وقالت المصادر إن الحكومة نصحت رعاياها الذين يتوجهون لتركيا كوجهة سياحية لقضاء عطلات عام 2018، بضرورة توخّي الحذر من الأفراد الارهابيين الذين يستهدفون السائحين الغربيين، من أفراد “داعش” وجماعات الاكراد المعارضة للنظام التركي.

وأضافت الحكومة البريطانية على أنه لا ينبغي للسائح الوصول لأبعد من 10 كيلومتر داخل حدود تركيا مع سوريا ومدينة ديار بكر.