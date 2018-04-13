بالفيديو.. السفير الروسي السابق يكشف سر دعم قطر لجيشها
كشف السفير الروسي السابق لدى قطر فلاديمير تيتورينكو، إن رئيس الأركان القطري التقى به وقت توليه منصبه، واقترح شراء أسلحة روسية، جاء هذا من خلال ما قاله الامير حمد بن خليفة لرئيس الأركان.
وأوضح تيتورينكو في لقاء مع فضائية ” روسيا اليوم ” ، أن أمير قطر السابق حمد بن جاسم اعترف بأن لدى قطر جيشًا صغيرًا مهمته التصدى لأي هجوم لبضع ساعات فقط حتى يتسنى لهم، اجلاء عائلة الأمير واحتياطي الذهب وتهريبهم إلى خارج البلاد، في حالة وقوع أي هجمات على قطر.
هذا ما قاله الصهيوني #حمد_بن_خليفة للسفير الروسي السابق!!
(أن المهمة الرئيسية للجيش القطري هي أن يتصدى لاي هجوم بضع ساعات حتى يتم اجلاء عائلة الامير واحتياطي الذهب)!
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.#عاق_الوالدين جعل الجيش مهمته فقط الحماية لـ(الهروب الكبير) وليس لحماية الشعب القطري الأصيل..(هكذا هم الخونة) pic.twitter.com/aCCLrutJ2h
— الردع السعودي 🇸🇦 (@Alrad3sa) April 13, 2018
فيصل[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 2 ساعتين
البلد باكملها تعمل لديهم
فهد[ عدد التعليقات: 72 ] نشر منذ 2 ساعتين
وتستمر الفضائح
ناصر[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحم الشعب القطري منهم