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بالفيديو.. السفير الروسي السابق يكشف سر دعم قطر لجيشها

بالفيديو.. السفير الروسي السابق يكشف سر دعم قطر لجيشها
طلال الضوي(صدى):

كشف السفير الروسي السابق لدى قطر فلاديمير تيتورينكو، إن رئيس الأركان القطري التقى به وقت توليه منصبه، واقترح شراء أسلحة روسية، جاء هذا من خلال ما قاله الامير حمد بن خليفة لرئيس الأركان.

وأوضح تيتورينكو في لقاء مع فضائية ” روسيا اليوم ” ، أن أمير قطر السابق حمد بن جاسم اعترف بأن لدى قطر جيشًا صغيرًا مهمته التصدى لأي هجوم لبضع ساعات فقط حتى يتسنى لهم، اجلاء عائلة الأمير واحتياطي الذهب وتهريبهم إلى خارج البلاد، في حالة وقوع أي هجمات على قطر.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 2 ساعتين

البلد باكملها تعمل لديهم

[ عدد التعليقات: 72 ] نشر منذ 2 ساعتين

وتستمر الفضائح

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يرحم الشعب القطري منهم

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