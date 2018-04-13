” الأرصاد ” توضح حالة الطقس المتوقعة ليوم السبت

نايف السالم(صدى):

توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة ، نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار ، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة يوم غد السبت .

وأشارت هيئة الأرصاد ، إلى أن المناطق التي تشملها الحالة الجوية ، هي شمال وشمال غرب ووسط المملكة ، لتمتد إلى المنطقة الشرقية .

ولفتت إلى أن هناك فرصة لهطول الأمطار الرعدية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية بالإضافة إلى مرتفعات نجران وجازان وعسير ، لتمتد إلى مرتفعات الباحة .

وأضافت الهيئة في توقعاتها ، أن السماء تكون غائمة جزئيًا إلى غائمة ، وقد تتخللها سحب رعدية على الأجزاء الواقعة بين حائل والمدينة المنورة .