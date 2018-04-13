أم لبنانية تتجرد من الرحمة وتذبح طفلتيها

بيروت(صدى):

سلّمت سيدة لبنانية نفسها إلى الأجهزة الأمنية بعد ارتكابها جريمة مفجعة، بحق طفلتيها، عندما قامت بطعنهما وذبحهما داخل منزلهم ليل الخميس، في منطقة جبل المنصورة في مشتى حمود عماز.

وبحسب بيان قوى الأمن اللبنانية الذي صدر الجمعة، فإن الأم أقدمت على طعن ابنتيها عائشة “11 عامًا”، وسارة “6 أعوام”، فقتلت الأولى فورًا، بينما نجت الثانية من قبضة والدتها، ونُقلت إلى المستشفى لتلقّي العلاج، وحالتها الصحية مستقرة، حيث تعاني من جروحا في منطقة الرقبة.

وقامت الوالدة بتسليم نفسها لأحد حواجز الجيش في المنطقة، وأخبرتهم بجريمتها, وأضاف بيان قوى الأمن أن الجانية تعاني من اضطرابات نفسية وعقلية وحاولت الانتحار سابقا.