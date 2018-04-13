بالصور.. ” المبروك ” يخطف برونزية العالم للتايكوندو

سعيد العجل(صدى):

حقق لاعب المنتخب السعودي للتايكوندو علي مبروك المبروك في وزن (78 )كجم الميدالية البرونزية في بطولة العالم للشباب والتي أختتمت بتونس 2018م أمس الجمعة بعد خسارته من الكوري في دور الاربعة .

وكان المبروك قد كسب لاعبي تايبيه وإيطاليا وتركيا وقدم عطاء كبير غير أنه خسر في الرمق الأخير في منافسات دور الأربعة.

الجدير بالذكر أن اللاعب هشام الدوخي تأهل إلى لمبياد الأرجنتين 2018م في التصفيات الأولمبية التي تسبق البطولة كأول لأعب سعودي .ويشرف على تدريب الأخضر الشاب الوطنيان فهد الدويسان ومحمد سعد القحطاني. تحت إشراف المدير الفني للمنتخبات السعودية عزيز أشرقي .

من جانبه قدم العالمي المبروك شكره لرئيس لمعالي رئيس هيئة الرياضة الأستاذ تركي ال الشيخ ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ، للدعم الذي يجدونه كلاعبين وكان له الأثر الفعال في شحذ هممهم .وقال أن جهود ومتابعة رئيس الاتحاد العميد شداد العمري ورئيس الوفد الأستاذ ابو بكر كردي إلى جانب الجهازين الفني والإداري ووقفتهم الجميع عن كثب كانت الدافع لتحقيق تلك المكتسبات مشيراً إلى أن المسؤولين بإتحاد التايكوندو سخروا لهم كل الإمكانات التي ترفع من مؤشر العطاء.

وقال مدرب الأخضر السعودي الكابتن فهد الدويسان أنهينا المهمة الأصعب وتحقق الحلم بحمد الله بالوصول إلى ألمبياد الأرجنتين وحصد برونزية العالم. من جانباً أخر تصل بعثة المنتخب للرياض بعد مشاركتها في بطولة العالم قادمة من تونس غداً السبت عند الساعة (٥٠-١٠) بتوقيت السعودية.