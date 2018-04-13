الوقف العلمي يشرف على دورة جواهر من عمق الحياة

غادة الشهري(صدى):

ينظم مركز تآلف للاستشارات الأسرية التابع للوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز في يوم الاثنين الموافق 23/7/1439هـ دورة أسرية بعنوان ” جواهر من عمق الحياة ” ، والتي أقيمت في مسرح مكتبة الملك فهد العامة (قاعة الرواد) مساءَا لمدة 3 ساعات، والتي قدمتها استاذة كلية الاتصال والاعلام ومدربة التنمية البشرية المتميزة د. رباب الجمال.

استهدفت هذه الدورة شريحة الفتيات المتزوجات او المقبلات على الزواج واللاتي رغبن بتغيير حياتهن بامتلاك مفاتيح وجواهر لأسرار الزواج الناجح.

وفي التفاصيل، احتوت الدورة على عدة محاور رئيسية منها : الفروق ما بين الرجل والمرأة – البداية الصحيحة (الاختيار) – آداب الحوار وآداب الاختلاف ما بين الزوجين – مهارات إغلاق الملفات المفتوحة، وغيرها.

الجدير بالذكر أن المدربة استخدمت أسلوبا مميزًا في الطرح، حيث قامت بطرح الدورة بأسلوب قصصي ممتع وجاذب للمستمعات، حيث تحدثت عن مراحل نشأة الفتاة من طفولتها وصولا الى ارتباطها وزواجها مع ذكر المتغيرات المصاحبة لكل مرحلة.

وفي هذا السياق، قامت المدربة د. رباب الجمال بزيادة الوعي لدى النساء عن طريق تقديمها لنصائح هامة من ضمنها أنه لا يفترض عليكِ أن تتركين طموحكِ وأحلامكِ التي تسعين لها من أجل زوجك لما له من مشاكل واضرار مستقبلية بينكِ وبين زوجك، وكذلك ذكرت بأن قرار الزواج لا يتم إلا بالموازنة بين العقل والعاطفة، وأشارت الى وجوب أن تحذر الفتاة من التورط بعلاقة تعلم من داخلها أنها ليست ناجحة.

على خلفية ذلك، قامت الدكتورة باستقبال جميع طلبات الاستشارة واستفسارات الحاضرات خلال وبعد الدورة، وقام تنظيم الوقف العلمي بتوزيع استبيانات للحاضرات لقياس مدى رضاهن عن الدورة .

اختتمت الدورة بعرض الجواهر العشرين المهمة في الحياة الزوجية والتي كان من أهمها : الانطلاق من احتياجات شريك حياتك او ما يسمى ب ” ترتيب الأولويات ” .