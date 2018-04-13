بالصور .. ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة بالشوقية
داهمت الفرق الرقابية التابعة لبلدية الشوقية الفرعية ، بالتعاون مع الدوريات الأمنية والإدارة العامة للنظافة ، حوشًا عشوائيًا يخزن به كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة مجهولة المصدر .
وضبطت الفرق الرقابية سيارة نقل يستخدمها المخالفين لنقل اللحوم وتوزيعها في بيئة غير صحية وغير آمنة ، فضلًا عن العثور على أقمشة تغليف الذبائح بكميات كبيرة داخل الحوش المخالف .
وتمكنت الفرق الرقابية ، من ضبط عمالة مخالفة لنظام الإقامة والعمل من قبل الدوريات الأمنية ، حيث قامت بحجز السيارة التي تستخدم في نقل اللحوم داخل مقر البلدية ، لحين الانتهاء من الإجراءات النظامية حيال المخالفين .
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 348 ] نشر منذ 6 دقائق
حسبي الله ونعم الوكيل،،
المفروض أي شخص Canأو أشخاص يقومون بمثل هذا الفعل المشين بدون مراعات حرمة البيت العتيق أو أنظمة البلد والمشروعيةوالحقوقية،، وعدم التفكير والإهتمام بصحة المسلمين وحياتهم سواء مقيمين أوضيوف لبيت الله الحرام.
1-تغلظ العقوبة.
2-إيقاف مزاولة النشاط والمهنة إلى أجل مسمى.
3-الإشارة إلى اسم المحل والمكان والأفرع إذا وجدت والمنطقة.
4-التشهير بأسم التاجر والعمالة المشاركين في الجرم،،إسم وصورة وجنسية.