بالصور .. ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة بالشوقية

نايف السالم(صدى):

داهمت الفرق الرقابية التابعة لبلدية الشوقية الفرعية ، بالتعاون مع الدوريات الأمنية والإدارة العامة للنظافة ، حوشًا عشوائيًا يخزن به كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة مجهولة المصدر .

وضبطت الفرق الرقابية سيارة نقل يستخدمها المخالفين لنقل اللحوم وتوزيعها في بيئة غير صحية وغير آمنة ، فضلًا عن العثور على أقمشة تغليف الذبائح بكميات كبيرة داخل الحوش المخالف .

وتمكنت الفرق الرقابية ، من ضبط عمالة مخالفة لنظام الإقامة والعمل من قبل الدوريات الأمنية ، حيث قامت بحجز السيارة التي تستخدم في نقل اللحوم داخل مقر البلدية ، لحين الانتهاء من الإجراءات النظامية حيال المخالفين .