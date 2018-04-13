وزير الحرس الوطني يرعى حفل تخريج طلاب جامعة الملك سعود

عادل الحربي (صدى):

يرعى صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عيّاف وزير الحرس الوطني الأربعاء 02 شعبان 1439هـ الموافق 18 أبريل 2018م, حفل تخريج الدفعة الـ 15 من طلاب جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية.

ويذكر أنه سيتم إقامة الحفل في مركز المؤتمرات في المدينة الجامعية بالرياض .