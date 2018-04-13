وزير الحرس الوطني يرعى حفل تخريج طلاب جامعة الملك سعود
يرعى صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عيّاف وزير الحرس الوطني الأربعاء 02 شعبان 1439هـ الموافق 18 أبريل 2018م, حفل تخريج الدفعة الـ 15 من طلاب جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية.
ويذكر أنه سيتم إقامة الحفل في مركز المؤتمرات في المدينة الجامعية بالرياض .
نهى[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 1 ساعة
بالتوفيق للجميع
فهد[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ 1 ساعة
مبروك لجميع الطلاب
فيصل[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 1 ساعة
سيكون حفل رائع بحضور سمو الأمير