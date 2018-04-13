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الدفاع الجوي يعترض صاروخًا في سماء جازان

الدفاع الجوي يعترض صاروخًا في سماء جازان
تركي السالم(صدى):

اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودية ، صاروخًا بالستيًا على جازان ، مساء اليوم الجمعة .

وأفادت مصادر ، بأن الصاروخ أطلقته عناصر من ميليشيا الحوثي الإرهابية من اليمن تجاه المملكة .

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يوفقهم ,, ويسترها

[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ 2 ساعتين

اللهم احفظ مملكتنا

[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يسترها

[ عدد التعليقات: 45642 ] نشر منذ 2 ساعتين

الحمد لله ,,

,, شدوا عليهم ياابطال وابيدوهم ,, طال المطال مع هذه الشرذمه ، وانتم توخون الحذر على المدنيين ، والمشكله انكم متهمون بما يفعله المجرمون ,, طال الأمد ..

,, أحرقوهم صالحهم وطالحهم ، طالما انتم متهمون بما ليس فيكم ,,

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