نشر : منذ 2 ساعتين 1٬936 4 الاخبار المحلية الدفاع الجوي يعترض صاروخًا في سماء جازان تركي السالم(صدى): اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودية ، صاروخًا بالستيًا على جازان ، مساء اليوم الجمعة . وأفادت مصادر ، بأن الصاروخ أطلقته عناصر من ميليشيا الحوثي الإرهابية من اليمن تجاه المملكة . الوسوم:الدفاع الجوي, جازان, صاروخ
فيصل[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يوفقهم ,, ويسترها
فهد[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم احفظ مملكتنا
نهى[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يسترها
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45642 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله ,,
,, شدوا عليهم ياابطال وابيدوهم ,, طال المطال مع هذه الشرذمه ، وانتم توخون الحذر على المدنيين ، والمشكله انكم متهمون بما يفعله المجرمون ,, طال الأمد ..
,, أحرقوهم صالحهم وطالحهم ، طالما انتم متهمون بما ليس فيكم ,,