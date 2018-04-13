الدفاع الجوي يعترض صاروخًا في سماء جازان

تركي السالم(صدى):

اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودية ، صاروخًا بالستيًا على جازان ، مساء اليوم الجمعة .

وأفادت مصادر ، بأن الصاروخ أطلقته عناصر من ميليشيا الحوثي الإرهابية من اليمن تجاه المملكة .