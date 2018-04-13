نائب أمير مكة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد ” الواصلي “

نايف السالم(صدى):

حرص صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز ، نائب أمير مكة المكرمة ، على نقل تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد – حفظهما الله – ، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين وأمير منطقة مكة المكرمة ، لذوي الشهيد ناصر أحمد الواصلي ، الذي استشهد أثناء تأديته واجب الدفاع عن الوطن والدين بالحد الجنوبي .

وشدد سمو الأمير عبدالله بن بندر خلال اتصال هاتفي بذوي الشهيد ” الواصلي ” عن فخرهم واعتزازهم بشهيد الواجب ، سائلًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته .