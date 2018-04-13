بالفيديو.. أطول سمكة في العالم تعوم بجانب سباحين

مكسيكو(صدى):

شهد ساحل باجا كاليفورنيا سور في المكسيك مشهد نادر، حيث قررت سمكة قرش الحوت السباحة بجانب مجموعة من الأشخاص في المحيط الهادئ.

ويٌعتبر ساحل باجا ملاذا لقرش الحوت من أوائل الشتاء إلى اواخر الربيع، وبدا السباحون بحجم صغير جدا بجانب السمكة الضخمة.

من المعروف أن سمكة قرش الحوت هي أكبر سمكة معروفة العالم، وهي أسماك لا تضر البشر. يمكن يصل طولها إلى 12.5 متر ووزنها 79 ألف رطل، كما يمكنها العيش لمدة 70 عاما.

وتعد هذه الأسماك من الأنواع المهددة بالانقراض، وتخضع للحماية بموجب القانون الدولي والمكسيكي.