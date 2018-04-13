جواهرجي مصري يذبح امرأة ويقطعها لـ10 أجزاء

القاهرة(صدى):

قتل جواهرجي مصري، سيدة وتقطيع جثتها إلى أشلاء ثم وضعها بأكياس قمامة وألقاها في الشارع بسبب خلاف حول سعر المصوغات.

وقالت مصادر إعلامية، إن الضحية تدعى “عواطف ح.”، تبلغ من العمر 53 عاما، تحمل الجنسية السودانية تقيم بأحد الفنادق بالقاهرة وتعمل في تجارة اللحوم المجمدة والأجهزة الإلكترونية.

وكشفت تحريات الأمن أن الجاني تاجر مصوغات وتم إلقاء القبض عليه، وبمواجهته اعترف بجريمته، موضحا أن خلافا نشب بينه وبين الضحية حول الأسعار، فاعتدت عليه بالسب والشتم، فأحضر الجاني سكينا وذبحها من الخلف بحضور ابنه البالغ من العمر 22 عاما، وعامل يبلغ من العمر 15 عاما.