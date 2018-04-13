بالفيديو.. قائد القوات المشتركة يتفقد ميدي اليمنية بعد تحريرها

فهمي محمد(صدى):

وثق مقطع فيديو، تحرير مدينة ميدي الساحلية في اليمن من قبضة عناصر مليشيات الحوثي الإنقلابية الإرهابية، بقيادة الفريق فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، قائد القوات المشتركة.

وأظهر الفيديو، الفريق فهد بن تركي، وهو يتجول في مدينة ميدي اليمنية، بعد تحريرها من الإرهاب الإيراني.

واحتفلت قيادة المنطقة الأربعاء، بتحرير وتطهير جميع أحياء مدينة ميدي من الميليشيا، بمشاركة السلطة المحلية ممثلة، وقيادة العمليات المشتركة التابعة للتحالف العربي، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء اليمينة.

وكانت أطلقت قوات الجيش، مسنودة بالتحالف العربي عملية عسكرية واسعة تمكنت خلالها من خلالها تحرير مدينة ميدي بشكل كامل بعد ثلاثة أيام من المعارك المتواصلة.