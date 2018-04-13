بالفيديو.. مظاهرات حاشدة في باكستان تندد بصواريخ الحوثي الإرهابية

إسلام آباد(صدى):

واصلت باكستان مظاهراتها الحاشدة التي نظمتها جمعية أهل الحديث المركزية ، اليوم الجمعة ، لتندد بالهجمات الصاروخية الإيرانية الفاشلة التي أطلقت على عدة مناطق مأهولة بالسكان في المملكة ، معربة عن تأييدها لموقف السعودية الحازم في التعامل مع هؤلاء المتمردين .

واعتبر المشاركون هذه الأعمال ضمن الإرهاب ، حيث رفعوا لافتات عبروا خلالها عن تضامنهم القوي مع المملكة وشعبها وقيادتها الرشيدة ، مرددين هتافات تشدد على ضرورة ردع الإرهاب الحوثي الآثم والقضاء على انتهاكات عناصره .