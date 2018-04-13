بالفيديو.. الكونجرس الأمريكي: قطر تعد بيئة واعدة لتمويل الإرهاب

طلال الضوى(صدى):

أكدت رئيسة اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط بالكونجرس الأمريكي، إليانا روس ليتين، أن دولة قطر تعد بيئة واعدة لإيواء الإرهابيين و تمويل الإرهاب، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ستقوم بسحب قاعدة العديد، إذا لم تكف قطر عن إحتضان الإرهابيين.

وأضافت روس، أن التحديات والفرص للعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة الأمريكية وقطر، والعلاقات بين قطر وجيرانها متوترة، حيث حاولت المملكة السعودية والامارات العربية بتصحيح مسارها الإرهابي ولكن قطر لم ترجع عن هذا الطريق.

وأعربت رئيسة اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط بالكونجرس، عن قلقها البالغ حيث أن قطر منذ زمن بعيد تمول المنظمات المشبوهة، و التي تعتبرها الولايات المتحدة إرهابية مثل حماس، فضلا عن عدد من الجماعات المتطرفة في سوريا.

وتابعت: أنه ” في الحقيقة قطر استضافت قادة حماس وطالبان وعدد من الشخصيات المتهمين من قبل الخزانة الأمريكية، ولكنها فشلت في محاكمتهم، وقامت أيضاً بدعم المسؤولون والعقل المدبر لهجوم 11 سبتمبر الإرهابي ضد بلادنا ” ، مشيرة إلى ” خالد شيخ محمد ” ، وايضا ” خليفة محمد المنصف ” ، الذين أدانتهم كلاً من الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والامم المتحدة، وأدرجتهم كأرهابيين لدورهم في تمويل القاعدة وهجمات 11 سبتمبر، ولكن قطر على عكس جميع الإتجاهات تقوم بتقديم التمويل له علانية.

ولم يتوقف دعم قطر للإرهاب عند هذا، ولكن خالد مشعل، قائد حركة حماس، جعل من الدوحة مركز له، ومؤخراً جماعة الإخوان الإرهابية وما فعلته في مصر، ودعم قطر لهم وفتحها للباب على مصرعيه لكل من يريد الإقامة بها.