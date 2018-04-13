  • الجمعة 13

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. اتحاد الكرة يكشف المرشحين لجوائز الموسم الرياضي

اتحاد الكرة يكشف المرشحين لجوائز الموسم الرياضي

اتحاد الكرة يكشف المرشحين لجوائز الموسم الرياضي
طلال الغامدي(صدى):

كشف اتحاد كرة القدم ، مساء اليوم الجمعة ، عن أسماء المرشحين لجوائز الموسم الرياضي ، والتي ينطلق التصويت لها عبر ” دوري بلس ” .

وأشار الاتحاد عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، إلى أن المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى ، هم عز الدين بن دوخة من نادي أحد ، وفواز القرني من الاتحاد ، ومصطفى ملائكة من الفيصلي، ومحمد العويس من الأهلي ، وعبدالله المعيوف حارس الهلال .

ويترشح لجائزة أفضل ظهير ، الهلاليان ياسر الشهراني ومحمد البريك ، ولاعب الفيصلي سلطان الغنام ، ومن الأهلي منصور الحربي وسعيد المولد ، فيما ينضم لجائزة أفضل مدافع ، محمد جحفلي ، وبرونو أوفيني ، وأسامة هوساوي ، وإيجور روسي ، ومعتز هوساوي .

وضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب وسط ؛ جهاد الحسين وفيلانويفا وعبدالله عطيف وسلمان الفرج وساندرو مانويل ، أما عن المرشحين لجائزة أفضل مهاجم فهم روني فرنانديز ، ودانيلو أسبريلا ، ولويز جوستافو ، ومهند عسيري ، وجوناثان بينتيس .

ولجائزة أفضل لاعب واعد ، يترشح اللاعبون تركي العمار ، وحامد الغامدي ، وفهد الجميعة ، وعبدالله الخيبري ، وطارق محمد ، أما المرشحين للقب أفضل مدرب ، فهم فوك رازوفيتش عن الفيصلي ، ومدرب الاتحاد خوسيه سييرا ، ومدرب الأهلي سيرجي ريبروف ، ومدرب الاتفاق سعد الشهري ، بالإضافة إلى مدرب الفتح فتحي الجبال .

وتتضمن الجوائز أيضًا ، جائزة الفريق المثالي وأفضل لاعب وهداف الدوري ، فضلًا عن جائزة لأفضل نادي في المسؤولية الاجتماعية ، وأفضل جمهور .


الوسوم:,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *