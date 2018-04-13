اتحاد الكرة يكشف المرشحين لجوائز الموسم الرياضي

طلال الغامدي(صدى):

كشف اتحاد كرة القدم ، مساء اليوم الجمعة ، عن أسماء المرشحين لجوائز الموسم الرياضي ، والتي ينطلق التصويت لها عبر ” دوري بلس ” .

وأشار الاتحاد عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، إلى أن المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى ، هم عز الدين بن دوخة من نادي أحد ، وفواز القرني من الاتحاد ، ومصطفى ملائكة من الفيصلي، ومحمد العويس من الأهلي ، وعبدالله المعيوف حارس الهلال .

ويترشح لجائزة أفضل ظهير ، الهلاليان ياسر الشهراني ومحمد البريك ، ولاعب الفيصلي سلطان الغنام ، ومن الأهلي منصور الحربي وسعيد المولد ، فيما ينضم لجائزة أفضل مدافع ، محمد جحفلي ، وبرونو أوفيني ، وأسامة هوساوي ، وإيجور روسي ، ومعتز هوساوي .

وضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب وسط ؛ جهاد الحسين وفيلانويفا وعبدالله عطيف وسلمان الفرج وساندرو مانويل ، أما عن المرشحين لجائزة أفضل مهاجم فهم روني فرنانديز ، ودانيلو أسبريلا ، ولويز جوستافو ، ومهند عسيري ، وجوناثان بينتيس .

ولجائزة أفضل لاعب واعد ، يترشح اللاعبون تركي العمار ، وحامد الغامدي ، وفهد الجميعة ، وعبدالله الخيبري ، وطارق محمد ، أما المرشحين للقب أفضل مدرب ، فهم فوك رازوفيتش عن الفيصلي ، ومدرب الاتحاد خوسيه سييرا ، ومدرب الأهلي سيرجي ريبروف ، ومدرب الاتفاق سعد الشهري ، بالإضافة إلى مدرب الفتح فتحي الجبال .

وتتضمن الجوائز أيضًا ، جائزة الفريق المثالي وأفضل لاعب وهداف الدوري ، فضلًا عن جائزة لأفضل نادي في المسؤولية الاجتماعية ، وأفضل جمهور .