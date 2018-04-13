بالصور.. تسليم المواطنين مفاتيح الفلل السكنية بمختلف مناطق المملكة

علي القحطاني (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم، عن استمرار الوزارة في تسليم المواطنين المستفيدين من الدعم السكني وحداتٍ سكنيةً جاهزة في عدد من المشاريع بمختلف مناطق المملكة.

وأوضح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن عمليات التسليم مستمرة خلال الفترة الحالية.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت في وقت سابق، استمرار تسليم المستفيدين وحداتٍ سكنيةً من مشاريع الفلل الجاهزة التابعة للوزارة في محافظات: ثادق، القنفذة، بيش، المبرز.