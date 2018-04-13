بالصور.. ” كلاسيك القصيم2 ” يجذب عشاق السيارات التراثية

سالم المطيري(صدى):

شهد مركز النخلة بمدينة بريدة مساء أمس, انطلاق مهرجان السيارات التراثية والكلاسيكية “كلاسيك القصيم 2” حيث استقطب في يومه الأول, هواة السيارات التراثية والكلاسيكية لاستعراض الزينة والجماليات بمشاركة واسعة من داخل المملكة ودول الخليج، وينظمه مجلس التنمية السياحية بالقصيم.

وتمكن الزوار من معاينة أكثر من 400 سيارة قديمة مملوكة لسعوديين وخليجيين ، حيث استقطب هذا الكرنفال الفريد مختلف الزوار من العائلات السعودية والأجنبية استمتعوا بمشاهدة السيارات النادرة.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين مجلس التنمية السياحية بالقصيم إبراهيم المشيقح، أن المهرجان صاحبه العديد من الفعاليات المصاحبة كالأسر المنتجة، وعربات الأطعمة “الفود ترك “، بالإضافة إلى فعاليات عديدة من أبرزها المزاد الكبير للسيارات النادرة، وسوق لقطع غيار السيارات القديمة واكسسواراتها، إلى جانب المسابقة التي سيتنافس عليها المشاركين من ملاك السيارات.